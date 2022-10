Mariah Carey élue chanteuse ayant vendu le plus d’albums aux États-Unis

Mariah Carey vient d’établir un nouveau record… et cette fois, ce n’est pas grâce à son méga-hit de Noël All I Want For Christmas Is You! La chanteuse de 53 ans vient en effet de devenir officiellement l'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums aux États-Unis, éclipsant ainsi des icônes musicales comme Madonna et Whitney Houston.

Selon les nouvelles données de la RIAA (Recording Industry Association of America), Mariah Carey a vendu un grand total de 71 millions d'albums aux États-Unis depuis le début de sa carrière en 1990, surpassant de peu le précédent record détenu par Barbra Streisand qui en a écoulé 70 millions depuis 1963 (soit 27 ans de plus!).

Toutes catégories confondues (incluant les artistes masculins, féminines et les groupes), Mariah Caray demeure toutefois loin du record absolu des Beatles qui ont vendu un total de 183 millions d'albums aux États-Unis. Dans ce classement général, Mariah Carey occupe la 12e position, derrière Garth Brooks (157 millions), Elvis Presley (146 millions), Eagles (120 millions), Led Zeppelin (112 millions), Michael Jackson (89 millions), Billy Joel (85 millions), Elton John (79 millions), AC/DC (75 millions), Pink Floyd (75 millions) et Bruce Springsteen (71 millions).

Tout en se battant pour conserver son titre de « Reine de Noël », Mariah Carey travaille actuellement sur un nouvel album « thématique » qui succéderait à Caution sorti en 2018. La star américaine a même affirmé qu’elle aurait enregistré assez de matériel depuis le début de la pandémie pour sortir rapidement « trois à quatre » disques!

Comme si ce n’était pas suffisant, Mariah Carey compte aussi finalement lancer son album de rock alternatif Someone's Ugly Daughter enregistré en 1995 et, éventuellement, réaliser un film sur sa vie.

En plus de ses nombreux projets, Mariah Carey a récemment célébré le 25e anniversaire de son album Butterfly en dévoilant de nouvelles versions des chansons de ce disque, dont The Roof interprétée avec la chanteuse Brandy qui avait connu un succès fou dans les années 90 grâce au hit The Boy Is Mine en duo avec Monica.