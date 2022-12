Mariah Carey marque l’histoire grâce à All I Want For Christmas Is You

Il y a des hits qui font la carrière d’un artiste et All I Want For Christmas Is You rentre sans aucun doute dans cette catégorie pour Mariah Carey! Ce méga-succès des Fêtes n’en finit plus de fracasser les records, en plus de permettre à son interprète de repousser sans cesse les limites!

Comme si ce n’était pas suffisant, All I Want For Christmas Is You vient tout juste de permettre à Mariah Carey de devenir la toute première artiste féminine dont trois chansons ont séjourné au moins 10 semaines au numéro 1 du prestigieux palmarès Billboard Hot 100!

En première position cette semaine pour une 10e fois (non-consécutive), All I Want For Christmas Is You rejoint ainsi We Belong Together qui a régné en tête du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines en 2005 et One Sweet Day en collaboration avec Boyz II Men qui a fait de même pendant 16 semaines en 1995-1996.

Le seul autre artiste solo à avoir réussi cet exploit de voir au moins trois de ses chansons demeurer au numéro 1 pendant 10 semaines ou plus est le Canadien Drake avec ses hits One Dance, God's Plan et In My Feelings.

Au total, Mariah Carey a occupé la première place du Billboard Hot 100 pendant un record de 89 semaines, loin devant Rihanna (60 semaines), les Beatles (59 semaines) et Drake (54 semaines). Avec 19 chansons au numéro 1, la star américaine de 52 ans n’est devancée que par les Beatles qui en ont eu 20.

La semaine dernière, All I Want For Christmas Is You était devenue la toute première chanson de l’histoire à occuper le numéro 1 du Billboard Hot 100 pour une quatrième fois distincte (2019, 2020, 2021 et 2022). Rappelons que ce classement compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues.

Au cours des dernières années, All I Want For Christmas Is You avait déjà établi plusieurs autres records, notamment en devenant la première chanson de Noël de l’histoire à recevoir une certification Diamant aux États-Unis, puis en franchissant le cap du milliard d’écoutes en ligne dans le monde! Plus récemment, ce succès a aussi été certifié Diamant au Canada.

Sortie sur l’album Merry Christmas en 1994, la chanson All I Want For Christmas Is You a fracassé un nombre impressionnant de records au fil des ans, dont celui de la chanson de Noël étant demeurée le plus longtemps au numéro 1 du Billboard Hot 100 et celui de la pièce des Fêtes la plus vendue par une artiste féminine.

Écrite en seulement une heure et demie, All I Want For Christmas Is You a généré plus de 60 millions de dollars en recettes depuis son lancement, un chiffre qui permet à Mariah Carey de toucher une moyenne d’un million de dollars en droits d’auteur par année!

Toutes ces bonnes nouvelles permettent sans doute de consoler un peu Mariah Carey qui ne peut plus revendiquer le titre exclusif de « Reine de Noël » depuis quelques semaines déjà…