Mariah Carey ne pourra plus revendiquer le titre de « Reine de Noël »

La cour a tranché : Mariah Carey ne peut pas revendiquer le titre exclusif de « Reine de Noël » même si son méga-hit All I Want For Christmas Is You figure au sommet des palmarès année après année!

L’Office américain des brevets et des marques a en effet catégoriquement rejeté mercredi la demande de la star de 53 ans qui voulait que l’appellation « Queen of Christmas » lui soit exclusivement réservée.

Cette saga avait commencé en 2021 lorsque Mariah Carey avait présenté une demande afin de déposer légalement les marques de commerce « Queen of Christmas », « QOC », « Princess of Christmas » et « Christmas Princess » pour 16 catégories de produits différents, dont des enregistrements, des vêtements, des parfums, des aliments, des boissons alcoolisées, des décorations et des masques.

En juillet dernier, les chanteuses Darlene Love et Elizabeth Chan s’étaient farouchement opposées à cette requête. La première avançait qu’elle avait porté ce titre dès 1963 et la seconde prétendait qu’elle était également connue sous le nom de « Reine de Noël » dans les médias avant d'utiliser ce surnom pour le titre de son album paru en 2021.

« Noël est pour tout le monde. Il est destiné à être partagé; il n'est pas destiné à être possédé », avait notamment réagi Elizabeth Chan.

Rappelons que la chanson All I Want For Christmas Is You a généré plus de 60 millions de dollars en recettes depuis son lancement en 1994. Ce succès phénoménal avait incité Mariah Carey à s’autoproclamer « Reine de Noël » il y a quelques années déjà.

Sur une note plus positive, Mariah Carey a récemment publié The Christmas Princess, un livre pour enfants écrit en collaboration avec Michaela Angela Davis et illustré par Fuuji Takashi. La chanteuse sera également de passage au Canada pour présenter son spectacle Merry Christmas To All!. Malheureusement pour les fans du Québec, les seules représentations au programme auront lieu à Toronto, les 9 et 11 décembre.