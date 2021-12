Mariah Carey pourrait bientôt avoir droit à son biopic

Alors que le méga-hit All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey recommence à résonner dans nos oreilles, on apprend que la Reine de Noël pourrait bientôt faire l’objet d’un biopic!

Basé sur le livre The Meaning of Mariah Carey publié l’an dernier, et adapté par le réalisateur Lee Daniels et Mariah Carey elle-même, ce film retracerait la vie et la carrière de la star américaine de 52 ans.

« J’ai commencé par écrire mes mémoires l'année dernière et le livre de poche est maintenant sorti. La couverture de cette nouvelle édition est ce que je voulais au départ pour le livre, une photo de moi enfant, cette petite fille que personne ne reconnaissait ou ne comprenait parce que je suis noire et métissée », a récemment déclaré Mariah Carey.

« J'ai besoin que ce soit graveleux, crasseux, spectaculaire et réel en même temps. Tout le monde fait ce genre de film mais je veux adopter une approche différente », a poursuivi la chanteuse, ajoutant avec humour que son biopic risquait plus de ressembler à une télésérie en huit épisodes!

D’ici à ce que ce projet se concrétise, Mariah Carey continue de faire la promotion de sa nouvelle chanson de Noël baptisée Fall in Love at Christmas.