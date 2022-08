Mariah Carey pourrait devoir partager son titre de « Reine de Noël »

À quatre mois du temps des Fêtes, Mariah Carey continue de faire parler d’elle… pour les mauvaises raisons! Après avoir fait l’objet en juin d’une poursuite de 20 millions de dollars dans une affaire de plagiat impliquant son méga-hit All I Want For Christmas Is You, la star américaine de 53 ans se retrouve encore une fois au cœur d’une controverse.

Cette fois-ci, ce sont les chanteuses Darlene Love et Elizabeth Chan qui veulent empêcher Mariah Carey de faire enregistrer son titre de « Reine de Noël » (Queen of Christmas) comme marque de commerce afin qu'elle soit la seule à pouvoir l'utiliser.

Darlene Love avance qu’elle a porté ce titre dès 1963 en chantant sur l’album A Christmas Gift for You from Phil Spector, puis en interprétant Christmas (Baby Please Come Home) dans l’émission de David Letterman, tous les ans, de 1986 à 2014.

« Est-il vrai que Mariah Carey a déposé la marque Queen of Christmas? Qu'est-ce que cela signifie, que je ne peux plus utiliser ce titre? David Letterman m'a officiellement déclarée Reine de Noël il y a 29 ans, un an avant qu'elle ne sorte All I Want For Christmas Is You, et à 81 ans, je ne change rien. Je suis dans le métier depuis 52 ans, je l'ai bien mérité et je peux toujours frapper ces notes! Si Mariah a un problème, qu’elle appelle David ou mon avocat », a déclaré Darlene Love sur les réseaux sociaux.

De son côté, Elizabeth Chan prétend qu’elle était également connue sous le nom de « Reine de Noël » dans les médias avant d'utiliser ce surnom pour le titre de son album paru en 2021.

« Noël est arrivé bien avant nous sur terre, et j'espère qu'il sera encore là bien après chacun de nous sur terre. Je suis convaincue que personne ne devrait s’approprier quoi que ce soit autour de Noël ou le monopoliser de la manière dont Mariah cherche à le faire. Noël est pour tout le monde. Il est destiné à être partagé; il n'est pas destiné à être possédé », a réagi Elizabeth Chan, dans la cadre d’une entrevue au magazine Variety.

Rappelons que la chanson All I Want For Christmas Is You a généré plus de 60 millions de dollars en recettes depuis son lancement en 1994. Ce succès phénoménal avait incité Mariah Carey à s’autoproclamer « Reine de Noël » il y a quelques années déjà.