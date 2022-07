Marie-Mai animera un prestigieux gala cet automne

C’est nulle autre que Marie-Mai qui a été choisie pour animer le prestigieux Gala 2022 du Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, le 24 septembre prochain, au Massey Hall de Toronto!

« Je peux enfin vous en parler! C’est une grande fierté pour moi de prendre part à cette célébration de la musique d’ici, au cours de laquelle j’aurai la chance de performer à mon tour », a annoncé la star de 38 ans sur les réseaux sociaux, lundi en fin de journée.

Le Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens rend hommage chaque année à des auteurs et compositeurs qui ont façonné l’histoire de la musique au pays. Cet automne, Bryan Adams, Jim Vallance, Alanis Morissette, David Foster et Daniel Lavoie seront intronisés, lors d’une cérémonie mettant en vedette de nombreux artistes, dont Charlotte Cardin, Serena Ryder et Jessie Reyez.

Sur le plan musical, Marie-Mai a lancé au cours des derniers mois deux duos qui ont retenu l’attention : Thinking We're in Love avec le chanteur country américain Tyler Rich et En silence avec la chanteuse québécoise Alexe.

Marie-Mai poursuit également sa tournée Elle et Moi - simplement jusqu’en novembre prochain.