Marie-Mai célébrera ses 20 ans de carrière avec un nouvel album

Marie-Mai se prépare à célébrer ses 20 ans de carrière avec la sortie d’un nouvel album et un grand concert anniversaire qui sera présenté l’an prochain! C’est ce que la populaire chanteuse a révélé, en marge du Festivent de Lévis qui se tenait le week-end dernier.

« Ça fait au moins deux ans que j'ai commencé à écrire. J'ai une vingtaine de chansons de composées jusqu'à maintenant... On va célébrer le 20e anniversaire comme il se doit. On va préparer un gros show, on veut que ce soit l'fun », a confié Marie-Mai à showbizz.net.

Révélée au grand public dans le cadre de la première édition de Star Académie en 2003, Marie-Mai nous a depuis offert six albums studio. Intitulé Elle et moi, son plus récent disque est paru en 2018.

Même si elle s’est blessée à un genou lors de son spectacle au Festivent, vendredi dernier, Marie-Mai ajoutera une corde à son arc en animant son tout premier gala ComediHa!, le 16 août prochain, au Capitole de Québec. Forte de son expérience à l’émission Big Brother Célébrités, la chanteuse a aussi été choisie pour animer le prestigieux Gala 2022 du Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, le 24 septembre prochain, à Toronto.

Au niveau musical, Marie-Mai a lancé au cours des derniers mois deux duos : Thinking We're in Love avec le chanteur country américain Tyler Rich et En silence avec la Québécoise Alexe. La star de 38 ans poursuit également sa tournée Elle et Moi - simplement jusqu’en novembre.