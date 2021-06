Marie Mai, Émile Bilodeau et Kaïn à la Fête du Lac des Nations

Après avoir annoncé que l’édition 2021 de la Fête du Lac des Nations de Sherbrooke aurait lieu uniquement en salle en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, les organisateurs ont dévoilé la programmation de l’événement incontournable en Estrie, année après année.

Du 14 au 17 juillet prochains, une dizaine d’artistes monteront sur scène, dans le cadre de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance : France D’Amour et Émile Bilodeau (mercredi), Offenbach Acoustique et Kaïn (jeudi), Hughes Diamond of Rock et Valaire (vendredi), ainsi qu’Arthur L’Aventurier, The Lost Fingers et Marie Mai (samedi).

Malgré l’amélioration rapide de la situation sanitaire au Québec, les organisateurs avaient décidé en mai dernier de s'en tenir au scénario original prévu cette année, soit une édition hybride comprenant des spectacles en présentiel à la salle Maurice-O'Bready du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke et une diffusion virtuelle.

Les billets pour ces concerts sont en vente dès maintenant sur le site Web de la Fête du Lac des Nations.