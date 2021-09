Marie-Mai en vedette de QUI SAIT CHANTER? à Noovo

Une brocanteuse, une patineuse artistique, un joueur de basketball, une acupunctrice, un serveur et une clown qui rêve de chanter avec… Clown Dubois! Voilà les six participants qui ont foulé le plateau de la nouvelle émission QUI SAIT CHANTER?, ce lundi, à l’antenne de Noovo, en compagnie de Marie-Mai et Pierre-Yves Roy-Desmarais, les panélistes invités de la semaine.

Durant ce deuxième épisode animé par Phil Roy, le concurrent Marc-André a pu compter sur les judicieux (et souvent très drôles!) conseils de Rita Baga et Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission, ainsi que sur ceux de Marie-Mai et Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Encore une fois cette semaine, QUI SAIT CHANTER? nous a permis d’entendre de grands classique d’ici comme Soirée de filles de Marie-Chantal Toupin, Illégal de Corbeau (Marjo) et Ça va bien de Kathleen, mais aussi des succès internationaux tels What A Man Gotta Do des Jonas Brothers et Somebody To Love de Queen (Freddie Mercury).

Lors de la dernière étape du jeu, Marie-Mai est montée sur scène pour interpréter son hit Exister avec le dernier participant mystère. Est-ce que Marc-André a réussi à différencier les bons des mauvais chanteurs? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas.

Ne manquez pas la prochaine édition de QUI SAIT CHANTER?, lundi prochain, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca! Et d'ici-là, réécoutez les chansons de l’émission en vous branchant sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!