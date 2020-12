Marie-Mai et David Laflèche réinventent All I Want For Christmas Is You

Marie-Mai et son amoureux David Laflèche ont repris la célèbre chanson All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey pour une bonne cause!

Le couple chouchou des Québécois a dévoilé mercredi une magnifique version tout en douceur de ce grand classique de Noël afin de remercier tous ceux et celles qui ont généreusement donné à Leucan en 2020.

« Il y a tellement de choses qu’on peut vouloir pour Noël, mais le plus important reste la santé. Merci à tous ceux qui ont donné à Leucan cette année. Vous faites une différence dans la vie des enfants et leurs familles. Joyeuses Fêtes et que cette période soit douce et magique pour chacun de vous! », a déclaré Marie-Mai sur les réseaux sociaux.

Depuis plus de 40 ans, Leucan s’engage à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. L’organisme québécois remet également près de 1 million de dollars par année pour la recherche clinique en oncologie pédiatrique.

Rappelons que Marie-Mai remontera sur scène en 2021, dans le cadre d’une série de 6 concerts intimes présentés à Victoriaville, Brossard, Joliette, Sherbrooke et Gatineau. La populaire chanteuse animera également la nouvelle émission Big Brother Célébrités cet hiver, à l’antenne de Noovo.