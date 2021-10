Mark Hoppus de Blink-182 déclare avoir vaincu son cancer

Un peu plus de trois mois après avoir révélé qu’il souffrait d’un cancer, Mark Hoppus a annoncé mercredi soir, sur les réseaux sociaux, qu’il avait enfin vaincu la maladie!

« Je viens de rencontrer mon oncologue et je n'ai plus de cancer! », a écrit le chanteur et bassiste de Blink-182, remerciant « tous ceux qui lui avaient offert leur soutien, leur gentillesse et leur amour ».

Mark Hoppus a déclaré qu'il devra subir des examens tous les six mois et qu’il lui faudra attendre jusqu'à la fin de l'année avant de revenir à une vie normale. « Mais aujourd'hui est un jour incroyable et je me sens tellement chanceux! », a ajouté le musicien de 49 ans.

Le 20 septembre dernier, Mark Hoppus avait confié avec humour que ses cheveux repoussaient, suite à la fin de ses traitements de chimiothérapie : « Mes cheveux repoussent-ils blancs? Si c'est le cas, je me demande si je ressemblerai davantage à George Clooney ou à Doc Brown? C'est tellement étrange d'avoir des cheveux qui repoussent sur ma tête alors que les poils de mes jambes continuent de tomber de plus en plus bas. Le cancer, c'est bizarre ».

Intitulé Nine, le plus récent album de Blink-182 est paru en septembre 2019. Le groupe californien devait lancer son neuvième album studio cette année, une sortie qui a évidemment été repoussée en raison des problèmes de santé de Mark Hoppus.