Maroon 5 annonce la date de sortie de son album JORDI

C’est maintenant officiel : Maroon 5 lancera son septième album studio le 11 juin prochain! Intitulé JORDI, ce disque comprendra 11 chansons, dont les extraits Nobody's Love et Beautiful Mistakes interprété en collaboration avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion.

Le titre JORDI vise à rendre hommage à Jordan Feldstein, le manager de Maroon 5 décédé subitement, en décembre 2017, des suites d'une embolie pulmonaire. Les membres de la formation avaient auparavant composé, spécialement pour leur défunt ami, la chanson Memories qui était devenue un succès immédiat, dès sa sortie en septembre 2019.

« Cette tragédie inattendue est de loin l'un des moments les plus tristes de nos vies, et de la mienne tout particulièrement. Jordan était un gars que je connaissais depuis l’enfance. Je pense à lui tous les jours et il me manquera toujours. Parfois je m'effondre, je pleure. Nous avons construit tout ça ensemble et ce ne sera plus jamais pareil sans lui. Mais, en même temps, je sais qu'il aurait voulu qu'on continue d'avancer », a déclaré Adam Levine, le leader de la formation américaine.

JORDI succédera à l’album Red Pill Blues sorti en 2017. Ce disque contenait entre autres les hits Girls Like You (avec Cardi B), Don't Wanna Know (avec Kendrick Lamar), What Lovers Do (avec SZA), Cold (avec Future) et Wait.

Voici la magnifique pochette de l’album JORDI :