Maroon 5 annonce une résidence à Las Vegas

Alors qu’Adam Levine se retrouve en pleine tourmente pour une histoire d’infidélité, Maroon 5 fait fi des déboires sentimentaux de son leader en annonçant une résidence à Las Vegas l'an prochain.

Intitulée M5LV The Residency, cette série de 16 spectacles aura lieu au Dolby Live du Park MGM entre le 24 mars et le 12 août 2023 (24, 25, 29 et 31 mars, 1er, 5, 7 et 8 avril, 28 et 29 juillet, ainsi que 2, 4, 5, 9, 11 et 12 août). Les billets pour ces concerts seront mis en vente le lundi 3 octobre à 13 h.

Adam Levine a fait la une des journaux au cours des dernières semaines après que la mannequin Sumner Stroh eut affirmé qu'elle avait eu une liaison d'un an avec le chanteur, qui a deux enfants avec sa femme Behati Prinsloo, également enceinte d’un troisième. Le leader de Maroon 5 a nié cette liaison mais a tout de même admis « qu'il avait fait preuve d'un manque de jugement en ayant franchi la ligne pendant une période regrettable de sa vie ».

Rappelons que Maroon 5 avait annulé plus tôt cette année l’ensemble de sa tournée nord-américaine, à l’exception de son concert au Festival d'été de Québec. La formation devait notamment s’arrêter au Centre Bell de Montréal le 20 août.

La formation américaine a toutefois maintenu sept spectacles à l'étranger en novembre et décembre, ainsi qu’un concert du Nouvel An à Palm Springs, en Californie.

Intitulé JORDI, le plus récent album du groupe sorti en juin 2021 comprend 14 chansons, dont les extraits Memories, Nobody's Love, Lost et Beautiful Mistakes interprété en duo avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion.