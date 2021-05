Maroon 5 dévoile les titres et les collaborateurs de l’album JORDI

À quelques semaines de la sortie de l’album JORDI, qui paraîtra le 11 juin prochain, Maroon 5 a dévoilé lundi la liste des titres et des collaborateurs de son septième album studio!

Ce disque comprendra finalement 14 chansons, soit trois de plus qu’initialement prévu, dont les extraits Memories, Nobody's Love et Beautiful Mistakes interprété en duo avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion.

On y retrouvera aussi des collaborations avec Stevie Nicks, H.E.R., Bantu, Blackbear, Anuel AA, Tainy ainsi que le regretté rappeur Juice WRLD. Les fans de Maroon 5 auront aussi droit à une version remixée de Memories avec le défunt Nipsey Hussle et YG, ainsi que la chanson Lifestyle interprétée par Jason Derulo et Adam Levine, le leader de la formation américaine.

Succédant à l’album Red Pill Blues sorti en 2017, JORDI se veut un hommage à Jordan Feldstein, le manager de Maroon 5 décédé des suites d'une embolie pulmonaire, en décembre 2017.