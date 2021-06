Maroon 5 lance officiellement l’album JORDI

Le grand jour est arrivé : c’est aujourd’hui, vendredi 11 juin, que Maroon 5 lance officiellement son septième album studio baptisé JORDI! Succédant à Red Pill Blues sorti en 2017, ce disque est dédié à Jordan Feldstein, le manager de la formation américaine décédé des suites d'une embolie pulmonaire, il y a plus de trois ans.

JORDI comprend un total de 14 chansons, dont les extraits Memories, Nobody's Love et Beautiful Mistakes interprété en duo avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion. On y retrouve aussi des collaborations avec Stevie Nicks, H.E.R., Bantu, Blackbear, Anuel AA, Tainy ainsi que le regretté rappeur Juice WRLD.

Les fans de Maroon 5 ont aussi droit à une version remixée de Memories avec le défunt Nipsey Hussle et YG, ainsi que la chanson Lifestyle interprétée par Jason Derulo et Adam Levine, le leader du groupe originaire de Los Angeles.