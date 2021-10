Martine St-Clair replonge dans les années 80 à QUI SAIT CHANTER?

Alerte karaoké! Martine St-Clair nous a fait faire tout un voyage dans le temps en interprétant son grand classique Ce soir l’amour est dans tes yeux, lundi soir, lors de l’émission QUI SAIT CHANTER? à Noovo! En plus de revisiter son méga succès de 1985, la chanteuse de 59 ans s’est jointe à Benoît Gagnon de Rouge FM, à titre de panéliste invitée de la semaine.

Les deux complices sont venus épauler Rita Baga et Roxane Bruneau, les panélistes régulières de QUI SAIT CHANTER?, toujours animée avec brio par Phil Roy. Leur objectif? Aider Johanne, la concurrente de la semaine, à différencier les bons des mauvais chanteurs pour ainsi courir la chance de gagner jusqu’à 25 000 $ en prix!

Durant les soixante minutes de l’émission, on a pu juger les talents de chanteur des six participants de la soirée, soit une joueuse de ping-pong, un courtier immobilier, une poète, une photographe, un magicien et une patineuse de vitesse qui a laissé Rita Baga… « de glace »!

Ceux-ci ont tour à tour interprété, en direct ou en lip sync, des chansons indémodables comme J’irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, Provocante de Marjo, For me formidable de Charles Aznavour, Stitches de Shawn Mendes et Stone Cold de Demi Lovato.

Vous voulez revivre les moments forts de l’émission en musique? Ecoutez la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!

Vous voulez découvrir derrière quels personnages se cachaient les bons chanteurs? Regardez l’épisode complet ici ou visionnez un extrait ci-bas.

Et, surtout, ne manquez pas la prochaine édition de QUI SAIT CHANTER?, lundi prochain, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca!