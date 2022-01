Mary J. Blige donne un avant-goût de la mi-temps du Super Bowl

On en sait un peu plus chaque jour sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI qui aura lieu le 13 février prochain au SoFi Stadium en Californie. Après le dévoilement de la bande-annonce officielle la semaine dernière (voir ci-bas), au tour de la chanteuse Mary J. Blige d’y aller de quelques révélations!

Étant donné que Mary J. Blige partagera la scène avec les rappeurs Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, elle ne pourra interpréter qu'une seule chanson. Laquelle a-t-elle choisie? Le hit Family Affair tiré de son album No More Drama paru en 2001 et produit par un certain… Dr. Dre!

Dans le cadre d’une entrevue accordée au magazine Elle, Mary J. Blige a également confié à quel point le prochain spectacle de la mi-temps allait être grandiose : « Les artistes hip-hop donnent aux gens un moyen de marcher, de parler, de penser. C'est ce que le hip-hop et le hip-hop soul ont fait pour notre culture depuis le tout début. Le hip-hop, c'est la côte Est. Le hip-hop, c'est la côte Ouest. Le hip-hop, c'est l'Europe, le hip-hop est partout - c'est pourquoi ce spectacle va être si important! ».

Il s’agira de la deuxième apparition de Mary J. Blige au Super Bowl. En 2001, celle-ci avait en effet rejoint Aerosmith, NSYNC, Britney Spears et Nelly pour chanter quelques mots en arrière-plan. « Cette fois, je vais être au premier plan - Mary J. Blige dans sa gloire, sa grandeur et sa fanfaronnade », a ajouté la chanteuse américaine de 51 ans.

L’an dernier, The Weeknd avait offert un spectacle de la mi-temps du Super Bowl explosif, succédant ainsi à Shakira et Jennifer Lopez qui avaient littéralement mis le feu à la scène en 2020.