Maxime Landry conclut la première saison de QUI SAIT CHANTER?

C’est hier soir qu’était (déjà) diffusé le dernier épisode de la première saison de QUI SAIT CHANTER? à l’antenne de Noovo! Pour l’occasion, l’animateur Phil Roy était entouré de Rita Baga et de Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission, ainsi que de Maxime Landry et Virginie Fortin, les panélistes invités de la semaine.

La concurrente Annie Fréchette a-t-elle réussi à mettre la main sur les 25 000 $ en jeu en différenciant TOUS les bons des mauvais chanteurs qui se cachaient derrière une agente de sécurité, un trompettiste, une équipière de voilier, une diva de cabaret, une ingénieure et un lutteur? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici!

Encore une fois cette semaine, QUI SAIT CHANTER? nous a permis de chanter à tue-tête dans notre salon les plus gros hits d’ici et d’ailleurs, que ce soit September du groupe Earth, Wind and Fire, Tu ne sauras jamais des BB, Deux par deux rassemblés de Pierre Lapointe, I’m Every Woman de Whitney Houston, Le bonheur de Corneille ou Funkytown de Lipps Inc.

Puis, à la toute fin de l’émission, Maxime Landry est monté sur scène pour interpréter avec la dernière participante de la soirée une touchante version de la chanson Casser la voix, le premier succès en carrière de Patrick Bruel.

Vous voulez revoir les épisodes de la première saison de QUI SAIT CHANTER? C'est par ici! Vous voulez vous remémorer les meilleurs moments en musique? Branchez-vous sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo!

