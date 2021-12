Mel C ravive l’espoir d’un retour sur scène des Spice Girls

À moins de 48 heures du réveillon, voici une bonne nouvelle pour les fans des Spice Girls qui espèrent toujours un retour sur scène de leur groupe préféré : selon Mel C, les discussions entourant une ultime tournée de la formation se poursuivent et, mieux encore, celle-ci s’arrêterait au Canada et aux États-Unis!

« Je l'espère vraiment. Nous en parlons constamment. Une nouvelle tournée est toujours dans les plans. Nous devons revenir », a déclaré Melanie Chisholm lors d'un épisode d'Ellen diffusé en début de semaine.

Les Spice Girls (à l’exception de Victoria Beckham) avaient présenté une tournée-retrouvailles de 13 spectacles au Royaume-Uni et en Irlande en 2019. « C'était la meilleure chose que nous n’avions jamais faite, la créativité était tellement incroyable », a ajouté Mel C.

Plus tôt cet automne, Mel B (alias Melanie Brown) avait affirmé qu'elle faisait toujours pression pour voir les Spice Girls se réunir, incluant Victoria Beckham. Posh Spice avait toutefois fermé la porte à cette idée, répliquant qu’elle ne comptait pas remonter sur scène avec ses coéquipières.

Les Spice Girls ont récemment célébré le 25e anniversaire de leur premier album en lançant une édition spéciale de Spice. La formation a aussi souligné le 25e anniversaire de Wannabe, son tout premier numéro 1, en mettant sur le marché le EP Wannabe25 comprenant une ballade inédite baptisée Feed Your Love.