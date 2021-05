Metallica a composé une dizaine de chansons en confinement

Les fans de Metallica pourront bientôt entendre du nouveau matériel de leur groupe préféré! C’est du moins ce qu’on peut espérer suite aux propos qu’a tenus James Hetfield lors du podcast The Fierce Life.

Selon le leader de Metallica, le prochain album du band commence à prendre forme, après plus d'un an de travail, et ce, malgré la distanciation sociale, le confinement et la pandémie. Grâce aux différents moyens technologiques permettant la création à distance, les membres de la formation ont pu écrire et composer au moins 10 nouvelles chansons au cours des derniers mois.

« Au début, j’étais un peu anxieux mais, rapidement, Kirk, Robert, Lars et moi avons fini par nous envoyer des idées au printemps 2020. Ensuite, nous avons commencé à expérimenter l'écriture via Zoom. C'était difficile à cause du retard de son, mais nous nous sommes adaptés. Nous avions notre producteur, qui faisait tourner nos ordinateurs, peu importe où nous nous trouvions (Los Angeles, Vail ou encore San Francisco). Nous jouions ensemble, et c'était assez bizarre. Nous avons écrit plus de 10 chansons et nous nous sommes finalement réunis en personne parce que Zoom a ses limites », a expliqué James Hetfield.

Reste maintenant à savoir quand sortira le prochain album studio de Metallica… Intitulé Hardwired... to Self-Destruct, le plus récent disque studio du groupe américain remonte à 2016. Depuis, la formation a lancé l’album live S&M2, en août dernier, en plus de réussir une fois de plus à marquer l’histoire de la musique.