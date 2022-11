Metallica annonce un nouvel album et deux concerts au Stade olympique

C’est Noël avant l’heure pour tous les fans de Metallica : la légendaire formation américaine a annoncé lundi matin la sortie prochaine d’un nouvel album et deux concerts au Stade olympique de Montréal, en plus de dévoiler une nouvelle chanson et un nouveau vidéoclip!

Intitulé 72 Seasons, le 12e album studio de Metallica paraîtra le 14 avril 2023. Produit par Greg Feldman, James Hatfield et Lars Ulrich, ce disque de 12 chansons succédera à Hardwired… To Self-Destruct sorti en 2016. Selon le communiqué de presse, le titre 72 Seasons fait référence aux « 18 premières années de notre vie qui forgent notre vrai ou notre faux moi ».

Le premier extrait de cet album, Lux Aeterna, vient aussi d’être dévoilé, accompagné d'un vidéoclip vidéo réalisé par Tim Saccenti (à voir ci-bas).

Metallica a par ailleurs annoncé deux concerts au Stade olympique de Montréal, les 11 et 13 août 2023. Il s’agira d’une des deux seules villes canadiennes que le groupe visitera dans le cadre de sa tournée internationale M72 No Repeat Weekend, l’autre étant Edmonton. Pantera et Mammoth WVH assureront la première partie du premier concert, tandis que Fiver Finger Death Punch et Ice Nine Kills feront de même pour le second.

Le band promet d’ailleurs deux spectacles totalement différents et encourage ses fans à acheter un billet de deux jours afin d’entendre un total de plus de 30 chansons couvrant 40 ans de musique.

Les billets pour deux concerts seront mis en vente ce vendredi 2 décembre, alors que les billets pour un seul spectacle seront disponibles à compter du 20 janvier prochain.

Et pour tous ceux qui ne pourront assister aux concerts de Metallica dans la métropole, rappelons que le groupe diffusera cette année son traditionnel concert-bénéfice Helping Hands sur le Web, le 16 décembre prochain!