Metallica diffusera son traditionnel concert Helping Hands en direct

Avis aux fans de Metallica : le célèbre groupe américain diffusera cette année son traditionnel concert-bénéfice Helping Hands sur Paramount +, Pluto TV et la chaîne YouTube de MTV, le 16 décembre prochain, dès 20 h 30!

« Nous sommes impatients de célébrer les réalisations d’All Within My Hands lors du concert et de la vente aux enchères Helping Hands de cette année et nous sommes ravis de vous dire qu'il sera diffusé en direct, grâce à nos amis de Paramount +! », ont annoncé les membres de Metallica sur les réseaux sociaux.

Animé par Jimmy Kimmel, ce spectacle à guichets fermés sera diffusé en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles. La première partie du concert sera assurée par la formation rock Greta Van Fleet. Un grand encan sera également organisé dans le cadre de cette soirée.

Depuis 2019, cet événement annuel vise à amasser des dons pour la fondation All With My Hands de Metallica qui contribue notamment à financer des banques alimentaires, à fournir des fonds aux écoles et à venir en aide aux réfugiés ukrainiens par le biais d'organisations caritatives nationales et locales.

Au cours de la dernière année, Metallica a notamment lancé l’album The Metallica Blacklist, le portail virtuel The Black Box et une édition Metallica du célèbre jeu Clue! Le groupe de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo transformera aussi bientôt ses chansons en roman graphique.