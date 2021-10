Metallica offrira des cours de musique en ligne

Vous rêvez d’apprendre comment faire de la musique au sein d’un groupe avec nul autre que Metallica? Eh bien, c’est maintenant possible! Les membres de la célèbre formation ont en effet décidé de s’associer à la plateforme éducative américaine MasterClass pour donner un cours en ligne.

« Voici quelque chose que vous n'auriez jamais pensé nous entendre dire… nous sommes maintenant des enseignants! Nous sommes incroyablement honorés de nous associer à MasterClass en devenant leurs premiers professeurs de groupe de rock. Vous pourrez découvrir le processus qui, avec des éléments occasionnels de chaos, nous a permis de demeurer ensemble en tant que groupe pendant plus de 40 ans », ont déclaré les gars de Metallica, promettant également à leurs futurs étudiants une performance exclusive de six chansons.

Dans le cadre de ce nouveau cours baptisé Being A Band, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo promettent de porter « un regard sans précédent sur la façon dont ils collaborent de manière créative », tout en démontrant « de quelles façons ils maintiennent des relations avec leurs fans dans le monde entier » et « comment ils ont grandi et sont restés ensemble pendant si longtemps ».

Metallica a récemment lancé The Metallica Blacklist, une compilation mettant en vedette 53 artistes qui revisitent les 12 chansons originales du Black Album qui célèbre cette année son 30e anniversaire.