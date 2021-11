Metallica ouvre les portes de la Black Box à ses fans

Metallica a dévoilé jeudi The Black Box, un portail virtuel où les fans pourront découvrir de nombreux souvenirs, photographies, croquis, vêtements, séquences vidéo et performances en direct provenant des archives du groupe, accumulées au cours des 40 dernières années!

« Nous avons eu la chance inouïe de voyager aux quatre coins de la planète, de rencontrer tant de gens incroyables et de faire des choses dont nous n’avions jamais osé rêver. Et quand on est là depuis 40 ans, on parvient à collectionner quelques objets! En cours de route, nous avons tous les quatre conservé de nombreux souvenirs, les rangeant dans des greniers, des garages et des espaces de stockage. Mais ce n’est plus le cas puisque nous sommes ravis de lancer The Metallica Black Box », ont annoncé les membres de la formation.

« Débutant avec The Black Album Exhibition, The Metallica Black Box offrira un voyage approfondi dans chaque époque de notre carrière, du début des années 80 dans un garage jusqu'à aujourd'hui et au-delà. Après des années de travail, nous dévoilons maintenant officiellement nos collections privées et nos artefacts préférés, ceux qui sont les plus significatifs pour nous. Prenez une boisson et une collation et plongez dans The Black Box », ont ajouté avec enthousiasme James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo.

En plus de ces objets inédits, The Metallica Black Box proposera aux fans des événements hebdomadaires en direct et une boutique en ligne permettant de mettre la main sur des articles en édition limitée. Le groupe promet également de nouvelles expositions, notamment une rétrospective de ses 40 ans de carrière, ainsi qu’une vitrine mettant en valeur les plus belles créations graphiques des artistes avec qui il a collaboré au fil des ans.

Parallèlement à ce projet, Metallica a récemment lancé The Metallica Blacklist, une compilation mettant en vedette 53 artistes qui revisitent les 12 chansons originales du Black Album qui célèbre cette année son 30e anniversaire.