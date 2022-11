Metallica transformera ses chansons en roman graphique

Les fans de Metallica auront bientôt du nouveau matériel de leur groupe préféré à se mettre sous la dent mais, non, il ne s’agira pas d’un album musical! Les membres de la mythique formation américaine comptent plutôt transformer leurs chansons et leurs histoires en… roman graphique!

Publiée chez Headshell, une division de Vault Comics, cette nouvelle série de romans graphiques axés sur la musique proposera des histoires originales inspirées de la carrière et des chansons des plus grands noms du rock.

« L’équipe de Vault repousse les limites et ses membres sont des conteurs audacieux. Nous sommes ravis de nous associer à eux! », a déclaré Lars Ulrich, le batteur de Metallica, par voie de communiqué.

Il s’agira de la deuxième expérience de Metallica dans l’univers des comics, après la biographie Nothing Else Matters parue en 2014. Le band s’était alors associé au scénariste Jim McCarthy et à l’illustrateur Brian Williamson pour mener à bien ce projet.

Cette série de romans graphiques signée Headshell mettra également en vedette des artistes comme Def Leppard, Redman et les Beach Boys. Intitulé Dying Inside, le premier livre de la collection sera d’ailleurs consacré à Pete Wentz, le bassiste de Fall Out Boy.

« Créer un nouveau roman graphique avec Vault et l’une de mes écrivaines préférées, Hannah Klein, a été une expérience insensée… dans le meilleur sens du terme. Entre son point de vue, son honnêteté, son sens de l’humour très noir et le soutien créatif de Vault tout au long du processus, je suis impatient de partager ça avec tout le monde », a ajouté Pete Wentz, sans toutefois spécifier la date de publication de cet ouvrage.

Très actif depuis un an, Metallica a notamment lancé l’album The Metallica Blacklist, le portail virtuel The Black Box et une édition Metallica du célèbre jeu Clue!