MIKA doit reporter ses trois spectacles prévus au Québec

Mauvaise nouvelle pour les fans de MIKA qui comptaient voir leur chanteur préféré sur scène au cours des prochains jours : malade, le chanteur britannico-libanais doit reporter ses trois concerts au Québec, soit celui du 7 avril au Centre Vidéotron de Québec, celui du 9 avril au Centre Bell de Montréal et celui du 11 avril au Théâtre du Palais municipal de La Baie.

L’attente ne sera toutefois pas trop longue puisque le spectacle de Québec est repoussé au 27 avril, celui de Montréal au 25 avril et celui de Saguenay au 28 avril.

« Je dois reposer ma voix et mon corps pour me remettre le plus vite possible », a indiqué MIKA sur les réseaux sociaux, sans préciser s’il était ou non atteint de la COVID-19. Le chanteur a aussi dû reporter ses spectacles à Boston et Brooklyn ainsi que son passage à l’émission Star Académie.

Ces concerts s’inscrivent dans le cadre de la tournée For The Rite of Spring de MIKA qui comprend neuf arrêts en Amérique. L’artiste de 38 ans interprétera sur scène ses plus grands succès, ainsi que les chansons de My Name is Michael Holbrook, son plus récent album studio paru en octobre 2019.

La première partie des représentations au Québec sera assurée par Klô Pelgag qui a triomphé au dernier Gala de l’ADISQ.