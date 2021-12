MIKA présentera trois spectacles au Québec en avril 2022

Bonne nouvelle pour les fans de MIKA : le chanteur britannico-libanais présentera trois concerts au Québec le printemps prochain! Ces spectacles auront lieu le 7 avril 2022 au Centre Vidéotron de Québec, le 9 avril au Centre Bell de Montréal et le 11 avril au Théâtre du Palais municipal de La Baie.

Ces concerts s’inscrivent dans le cadre de la tournée For The Rite of Spring de MIKA qui comprendra six arrêts en Amérique. L’artiste de 38 ans interprétera sur scène ses plus grands succès, ainsi que les chansons de My Name is Michael Holbrook, son plus récent album studio paru en octobre 2019.

La première partie des représentations au Québec sera assurée par Klô Pelgag qui a triomphé au dernier Gala de l’ADISQ.

Les billets pour ces trois spectacles seront mis en vente ce vendredi 17 décembre, à compter de 10 h. Les abonnés de l’infolettre de MIKA pourront toutefois bénéficier d’une prévente exclusive le jeudi 16 décembre.