Miley Cyrus chantera lors du Tailgate du Super Bowl

Miley Cyrus chantera tout spécialement pour les travailleurs de la santé, lors du Tailgate Tik Tok, présenté dans le cadre du Super Bowl LV qui aura lieu à Tampa Bay. Cette émission spéciale sera diffusée sur la célèbre application, ainsi qu’à l’antenne de la chaîne américaine CBS, le dimanche 7 février, dès 14 h 30.

« Je suis impatiente de présenter un spectacle avant le match pour les invités de marque de la NFL que sont les travailleurs de la santé de Tampa et de tout le pays », a annoncé la chanteuse américaine de 28 ans sur les réseaux sociaux.

Cette émission spéciale d'avant-match réunira plus de 7 500 travailleurs de la santé qui ont déjà été vaccinés contre la COVID-19.

En plus de Miley Cyrus, plusieurs stars de la musique seront en vedette lors des festivités entourant le Super Bowl, l’événement sportif le plus attendu de l’année aux États-Unis. Le chanteur country Eric Church et la chanteuse R&B Jazmine Sullivan interpréteront l'hymne national américain, H.E.R. chantera America the Beautiful avant le match et The Weeknd assurera le spectacle de la mi-temps.