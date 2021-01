Miley Cyrus prépare des reprises de Metallica avec Elton John et Chad Smith

Elton John, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers et le renommé violoncelliste Yo-Yo Ma : Miley Cyrus a recruté des stars de tous les horizons pour son futur album de reprises de Metallica! C’est ce que la chanteuse américaine vient de révéler sur les ondes d’une populaire radio britannique.

« J’ai enregistré une reprise de Nothing Else Matters de Metallica avec Elton John au piano. Je suis tellement excitée par cette collaboration! Je suis vraiment contente! Elton John, Metallica et moi, j'adore quand les ingrédients ne correspondent pas tout à fait… J'ai aussi collaboré avec Yo-Yo Ma, Chad Smith, tant d'étoiles », a déclaré Miley Cyrus à l'animateur Roman Kemp, dans le cadre de l’émission matinale Capital Breakfast.

Ce n’est pas la première fois que Miley Cyrus interprète Nothing Else Matters, elle qui l’avait déjà fait lors du Festival de Glastonbury, en 2019. On ignore toutefois à quel moment l’artiste de 28 ans dévoilera sa nouvelle version de ce grand classique du rock, ni la date de parution de son album consacré à Metallica.

Miley Cyrus a attiré l’attention à maintes reprises au cours de l’année 2020 en reprenant plusieurs méga-hits : Heart of Glass de Blondie, Zombie des Cranberries, Gimme More de Britney Spears, Just Breathe de Pearl Jam et Last Christmas de Wham!

La chanteuse nous a aussi offert Edge of Midnight, un mashup conjuguant son succès Midnight Sky et Edge of Seventeen de Stevie Nicks, sur son album Plastic Hearts lancé le 27 novembre dernier.