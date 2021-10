Miley Cyrus prépare un nouvel album à saveur disco

Après Dua Lipa, The Weeknd et les Foo Fighters, au tour de Miley Cyrus de succomber au charme du disco qui fait son retour en force! La star américaine de 28 ans vient en effet de mettre en ligne son site web revampé et rebaptisé MileyWorld, qui ne laisse plus aucun doute sur l’orientation musicale que compte prendre la chanteuse pour son prochain album.

Visiblement inspirée par les planchers de danse des années 1970, Miley Cyrus a également publié, au cours du week-end, une série de photos d’elle apparaissant dans des tenues vestimentaires dignes de la période disco. L’interprète de Midnight Sky encourage par ailleurs ses fans à s'inscrire à sa liste de diffusion afin d'être les premiers à découvrir le nouveau projet sur lequel elle travaille.

Selon ce que rapporte le magazine Billboard, le huitième album studio de Miley Cyrus (et son premier sur l’étiquette Columbia Records) devrait voir le jour au cours des prochains mois. Celui-ci succédera à Plastic Hearts, un disque affichant des sonorités résolument rock sorti en novembre 2020.

Depuis les deux dernières années, Miley Cyrus s’est fait remarquer en reprenant plusieurs chansons des années 70, 80 et 90, dont Heart of Glass de Blondie, Zombie des Cranberries, Gimme More de Britney Spears, Just Breathe de Pearl Jam, Last Christmas de Wham! ou encore Edge of Seventeen de Stevie Nicks, dans un mashup intitulé Edge of Midnight.