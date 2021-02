Miley Cyrus propose à Gwen Stefani de chanter à son mariage

Imaginez la scène : nulle autre que Miley Cyrus qui vous propose de chanter à votre mariage! Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est bel et bien ce qui vient d’arriver à Gwen Stefani et Blake Shelton, nouvellement fiancés depuis l’automne dernier!

Toute cette histoire a débuté le week-end dernier sur Twitter quand Gwen Stefani a félicité Miley Cyrus pour l’interprétation de sa chanson Prisoner, dans le cadre de la série Tiny Desk (Home) Concerts présentée par NPR Music.

De fil en aiguille, l’interprète de Wrecking Ball a fini par offrir à la chanteuse de No Doubt de chanter lors de son mariage avec Blake Shelton, promettant du coup de « bien agir » ou « d’agir encore plus mal » si c’est ce que préférait le couple!

Bien que les deux chanteuses n'aient jamais eu l’occasion de collaborer, Miley Cyrus et Gwen Stefani se sont croisées lors de l’édition américaine de la populaire émission The Voice.

Après avoir lancé en novembre dernier son album Plastic Hearts, Miley Cyrus chantera pour les travailleurs de la santé, ce dimanche 7 février, lors du Tailgate Tik Tok qui précédera le Super Bowl LV.

De son côté, Gwen Stefani a dévoilé en décembre dernier Let Me Reintroduce Myself, une chanson marquant le grand retour de la star américaine de 51 ans sur disque.