Mirrors de Justin Timberlake atteint le milliard de vues sur YouTube

Au tour de la chanson Mirrors de Justin Timberlake de rejoindre le club sélect des vidéoclips qui cumulent plus d’un milliard de visionnements sur YouTube!

Mis en ligne le 19 mars 2013, le clip de Mirrors aura ainsi mis un peu moins de 9 ans avant de devenir milliardaire. Il s’agit par ailleurs du second vidéoclip de Justin Timberlake à atteindre ce chiffre magique, après celui de Can't Stop The Feeling! qui compte à ce jour plus de 1,5 milliards de vues sur YouTube.

Extrait de l’album The 20/20 Experience paru en 2013, Mirrors a atteint le numéro 1 dans plusieurs pays du monde, dont aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Durant sa première année sur le marché, le troisième album solo de l’ex-membre de NSYNC s’est écoulé à plus de 6 millions d’exemplaires, grâce à des hits comme Mirrors et Suit & Tie interprété en duo avec Jay-Z.

Ayant célébré son 41e anniversaire de naissance le 31 janvier dernier, Justin Timberlake prépare toujours un nouveau disque qui succédera à Man of the Woods sorti en février 2018.