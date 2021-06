Moist, Sloan, The Tea Party et Headstones en concert au Québec cet automne

Moist présentera deux spectacles au Québec cet automne! Le premier aura lieu le 23 novembre, au Capitole de Québec, et le second le 25 novembre, au MTelus de Montréal. Pour l’occasion, la formation de David Usher sera accompagnée de trois autres groupes canadiens, soit Sloan, The Tea Party et Headstones.

Visant à faire revivre le rock alternatif en vogue dans les années 1990, ces concerts s’inscrivent dans le cadre de la tournée Saints + Sinners qui s’arrêtera dans 15 villes canadiennes cet automne.

Les billets pour le spectacle de Montréal sont déjà en vente, tandis que ceux pour celui de Québec le seront aujourd’hui, dès 10 h.

Après plus de six ans d’absence sur disque, Moist a lancé en janvier dernier une toute nouvelle chanson baptisée Tarantino (Bullet Kill Sex Love Thrill). Quant au plus récent album du groupe, Glory Under Dangerous Skies, celui-ci est paru en 2014.