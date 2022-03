Muse annonce la sortie du nouvel album Will of the People

C’est maintenant confirmé : Muse lancera un nouvel album le 26 août prochain et celui-ci s'intitulera Will of the People! Afin de célébrer cette annonce, le trio britannique a dévoilé Compliance, le deuxième extrait de ce disque attendu avec impatience par les fans.

« Nous vivons tous une période inquiétante et effrayante, car le monde tel que nous l'avons connu pendant longtemps est à présent menacé. Cet album constitue une navigation personnelle à travers ces peurs et une préparation de ce qui vient ensuite » a déclaré Matt Bellamy, le chanteur de Muse, faisant référence à la sombre actualité des dernières années.

« Will of the People a été créé à Los Angeles et Londres. Ce disque est influencé par l'incertitude et l'instabilité croissantes dans le monde : une pandémie, de nouvelles guerres en Europe, des manifestations et des émeutes d'envergure, une tentative d'insurrection, une démocratie occidentale vacillante, un autoritarisme grandissant, des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et la déstabilisation de l'ordre mondial », a ajouté le musicien de 43 ans.

Accompagnée d’un vidéoclip officiel, la chanson Compliance évoque quant à elle « la promesse de sécurité et le réconfort vendus par les puissantes entités durant cette période de vulnérabilité ».

Au total, l’album Will of the People comptera 10 nouveaux titres, dont Won't Stand Down sortie en février dernier, après plus de trois ans de silence pour Muse.

Baptisé Simulation Theory, le plus récent disque de Muse est paru en novembre 2018. Le huitième album studio de la formation rock avait été suivi d’une grande tournée internationale qui s’était notamment arrêtée à Montréal et Québec en mars 2019.