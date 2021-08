Never Gonna Give You Up de Rick Astley devient milliardaire du Web

Le classique Never Gonna Give You Up de Rick Astley vient de faire son entrée au club sélect des vidéoclips qui cumulent plus d’un milliard de visionnements sur YouTube! Mis en ligne le 25 octobre 2009, le clip du méga-hit de 1987 aura mis un peu moins de 12 ans à atteindre ce chiffre magique.

« C'est époustouflant, incroyable, fou, merveilleux! J'ai beaucoup de chance », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète britannique de 55 ans sur les réseaux sociaux, en apprenant cette excellente nouvelle.

Réalisé à Londres par Simon West, le vidéoclip de Never Gonna Give You Up a atteint le milliard de vues sur YouTube la semaine même où ce grand numéro 1 célèbre son 34e anniversaire.

Écrite par Mike Stock, Matt Aitken et Pete Waterman, la chanson Never Gonna Give You Up a été le premier extrait de Whenever You Need Somebody, le premier album de Rick Astley qui s’est hissé au sommet des palmarès dans le monde entier.