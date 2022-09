Nickelback lancera un nouvel album cet automne

Nickelback est de retour! Le groupe canadien a annoncé que son 10e album studio sortira le 18 novembre prochain. Intitulé Get Rollin', ce disque comptera 11 nouvelles chansons, dont le premier extrait, San Quentin, dévoilé mercredi.

« Nous avons passé les dernières années à faire un disque à un rythme qui nous a donné la liberté de créer et nous avons hâte que tout le monde entende cette nouvelle musique. Les fans nous ont manqué et nous avons hâte de donner vie aux nouvelles chansons sur scène », ont déclaré par voie de communiqué les membres de la formation, Chad Kroeger, Ryan Peake, Daniel Adair et Mike Kroeger.

Get Rollin' sera le premier nouvel album de Nickelback depuis la sortie de Feed the Machine en 2017. Une édition de luxe de ce nouveau disque comportera par ailleurs des versions acoustiques de quatre titres, tandis que les deux versions de Get Rollin' seront offertes en vinyle au début de l'an prochain.