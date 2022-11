Nickelback sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne

Après plus de 27 ans d’existence, Nickelback fera son entrée au Panthéon de la musique canadienne! La cérémonie d’intronisation aura lieu le 13 mars 2023, dans le cadre du 52e gala des Prix JUNO qui se déroulera à Edmonton, en Alberta, la province d’origine du groupe.

« Ce retour aux sources en Alberta, là où tout a commencé, boucle la boucle. C’est un moment important pour nous. Nous sommes tellement fiers de nos racines canadiennes. C’est un honneur que nous acceptons très humblement », a réagi Chad Kroeger de Nickelback, par voie de communiqué.

Formé en 1995 à Hanna, en Alberta, Nickelback a remporté un total de 12 prix JUNO en carrière, dont celui du Meilleur nouveau groupe en 2001. Composée de Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair, la formation canadienne compte à son actif 9 albums studio et pas moins de 23 chansons qui ont atteint le numéro 1, dont How You Remind Me, Photograph et Rockstar.

Nickelback deviendra le 13e band à être intronisé au Panthéon de la musique canadienne, après Barenaked Ladies, RUSH, The Guess Who, The Tragically Hip, Chilliwack, Cowboy Junkies, BTO, Blue Rodeo, April Wine, Loverboy, Triumph et The Band.

D’ici-là, Nickelback lancera ce vendredi 18 novembre son 10e album studio. Intitulé Get Rollin’, ce disque comprendra 11 nouvelles chansons, dont San Quentin et Those Day, les deux premiers extraits dévoilés au cours des derniers mois.