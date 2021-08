Nirvana poursuivi pour pédopornographie par le bébé de Nevermind

Incroyable mais vrai : le bébé nu de 4 mois qui ornait la pochette du mythique album Nevermind de Nirvana poursuit le groupe américain pour pédopornographie! La raison? Le fait de montrer un billet d’un dollar accroché à un hameçon sur la photo en question ferait paraître le bébé comme « un travailleur du sexe »!

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Spencer Elden réclame plus de 150 000 $ US de dommages et intérêts chacun à Dave Grohl et Krist Novoselic ainsi qu'à Courtney Love, l'exécuteur testamentaire de la succession de Kurt Cobain. Parmi les douze autres accusés figurent notamment le photographe Kirk Weddle, le directeur artistique Robert Fisher et même le batteur original de Nirvana, Chad Channing, qui ne faisait pourtant pas partie du groupe au moment où cette photo « controversée » a été prise.

« Les accusés ont intentionnellement commercialisé de la pornographie juvénile et ont tiré parti de la nature choquante de l’image de Spencer pour promouvoir leur groupe et leur musique à ses dépens », peut-on lire dans l’acte d’accusation déposé en Californie mardi, à un mois jour pour jour du 30e anniversaire de Nevermind, le deuxième album studio de Nirvana.

Les parents de Spencer Elden avaient reçu 200 $ pour la séance photo originale, sans signer de document autorisant l’utilisation de ces photographies. Le jeune homme aurait quant à lui souffert « d’une détresse émotionnelle extrême et permanente en raison de la diffusion de ces images ».

Dave Grohl, Kris Novoselic ainsi que la famille de Kurt Cobain, décédé en 1994 à l’âge de 27 ans, n'ont toujours pas émis de commentaires suite à cette poursuite pour le moins inusitée.

Paru le 24 septembre 1991, l’album Nevermind s'est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde grâce à des hits comme Smells Like Teen Spirit qui a dépassé le cap du milliard de visionnements sur YouTube!