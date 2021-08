Nothing Else Matter de Metallica atteint le milliard de vues sur YouTube

Une semaine après Never Gonna Give You Up de Rick Astley, au tour de Nothing Else Matter de Metallica de rejoindre le club sélect des vidéoclips qui cumulent plus d’un milliard de visionnements sur YouTube! Mis en ligne le 26 octobre 2009, le clip de ce classique de 1991 aura mis un peu moins de 12 ans à atteindre ce chiffre magique.

Composée par James Hetfield et Lars Ulrich, Nothing Else Matter est extraite du cinquième disque studio de Metallica paru le 12 août 1991 et surnommé The Black Album. Initialement, cette chanson n'était pas destinée à être dévoilée au grand public, car James Hetfield l'avait écrite pour lui-même.

Afin de célébrer les 30 ans de cet album mythique, la formation américaine lancera cet automne The Metallica Blacklist, une compilation mettant en vedette 53 artistes qui revisiteront les 12 chansons originales du disque.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Man, Robert Trujillo et Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, qui reprennent Nothing Else Matters, ainsi que Weezer qui nous offre une nouvelle version d’Enter Sandman.

Au cours des derniers mois, d’autres grands classiques du rock ont aussi atteint le milliard de vues sur YouTube, dont In The End de Linkin Park, It’s My Life de Bon Jovi et Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses.