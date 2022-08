Olivia Newton-John s’éteint à 73 ans

Olivia Newton-John est décédée lundi à son domicile, en Californie, à l’âge de 73 ans. La chanteuse et actrice livrait une bataille contre le cancer depuis de nombreuses années déjà.

« Dame Olivia Newton-John est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis. Nous demandons à tout le monde de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein », a annoncé le mari de la chanteuse, John Easterling, sur Instagram.

Née en Angleterre en 1948, puis ayant grandi en Australie, Olivia Newton-John a enregistré plus de 25 albums studio entre 1971 et 2016. Mais c’est sans conteste sa contribution à la bande originale du film Grease, en 1978, qui allait l’élever au rang des plus grandes stars de la musique.

Mettant aussi en vedette John Travolta, Grease a généré des classiques comme You're the One That I Want, Summer Nights et Hopelessly Devoted to You. L'acteur américain a d'ailleurs rapidement réagi à cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux : « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous vous reverrons sur la route et nous serons à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t'ai vue et pour toujours! ».

Olivia Newton-John s’est aussi hissée au sommet des palmarès dans les années 70 et 80 grâce à des hits solo comme If Not for You, I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Magic, Xanadu et Physical. Son duo Suddenly avec le Britannique Cliff Richard a également connu un franc succès en 1980, tout comme The Best of Me avec le Canadien David Foster en 1986.

Olivia Newton-John avait reçu un diagnostic de cancer du sein en 1992. Après une longue rémission, son cancer était revenu dans une épaule en 2013 puis dans la colonne vertébrale en 2018.

