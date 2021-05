Olivia Rodrigo atteint le top des ventes avec son premier album

Olivia Rodrigo a de quoi se réjouir : à sa première semaine complète sur le marché, son album Sour s’est hissé au numéro 1 des ventes aux États-Unis!

Selon les données publiées par MRC Data, le tout premier disque d’Olivia Rodrigo s’est écoulé à plus de 295 000 exemplaires entre le 21 et le 27 mai, ce qui en fait le plus gros succès hebdomadaire au palmarès Billboard 200 depuis le début de l’année.

L’auteure-compositrice-interprète américaine de 18 ans est également la première artiste féminine dont le premier album débute en tête des ventes, et ce, depuis le lancement du disque Invasion of Privacy de Cardi B en 2018.

Olivia Rodrigo était auparavant devenue la première artiste de l’histoire dont les deux premières chansons avaient fait directement leur entrée au top 10 du classement Billboard Hot 100.

Paru le 21 mai dernier, Sour comprend un total de 11 chansons, dont Good 4 U, Deja Vu et le méga-hit Drivers License qui a permis à la jeune chanteuse et actrice d’accéder à la célébrité en janvier dernier.