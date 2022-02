Olivia Rodrigo nommée Femme de l’année selon Billboard

Olivia Rodrigo a été élue Femme de l'année 2022 par le magazine Billboard! La jeune auteure-compositrice-interprète américaine recevra ce prix dans le cadre des Billboard Women in Music Awards qui aura lieu le 2 mars prochain.

La chanteuse qui aura 19 ans le 20 février deviendra ainsi la deuxième plus jeune récipiendaire de ce titre, derrière Billie Eilish qui avait été nommée Femme de l'année en 2019, six jours avant son 18e anniversaire.

« Le cheminement d'Olivia Rodrigo vers la célébrité est de l’étoffe d'une légende de la musique pop. Ses talents de conteuse et d'auteure-compositrice ont fait d'Olivia l'une des nouvelles artistes les plus authentiques et les plus fascinantes à exploser sur la scène depuis des années », a déclaré par voie de communiqué Hannah Karp, la directrice éditoriale de Billboard.

Olivia Rodrigo succédera à des artistes féminines telles Cardi B, Ariana Grande, Beyoncé, Madonna, Lady Gaga et Taylor Swift.

En plus d’Olivia Rodrigo, le gala des Billboard Women in Music Awards animé par Ciara permettront de rendre hommage à Gabby Barrett (Rising Star Award), Phoebe Bridgers (Trailblazer Award), Doja Cat (Powerhouse Award), Karol G (Rule Breaker Award), Bonnie Raitt (Icon Award), Saweetie (Game Changer Award) et Summer Walker (Chartbreaker Award).

Rappelons qu’Olivia Rodrigo a lancé son premier album en mai 2021, ce qui lui a permis de décrocher pas moins de sept nominations aux prochains Grammy Awards. Intitulé Sour, ce disque s’est hissé au numéro 1 des ventes aux États-Unis grâce à ses succès comme Good 4 U, Deja Vu et Drivers License.