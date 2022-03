Olivia Rodrigo prépare déjà son deuxième album

Moins d’un an après la parution de Sour, son tout premier album, Olivia Rodrigo prépare déjà son deuxième disque!

« Je suis très enthousiaste à l’idée d’amorcer une nouvelle ère dans ma musique. J'ai un nom pour mon prochain album et aussi quelques chansons. C'est vraiment excitant de penser au monde d'après qui s'annonce pour moi. J'adore écrire des chansons. Je n'essaie pas de me mettre trop de pression. Je veux juste explorer et m'amuser en ce moment », a révélé Olivia Rodrigo au magazine Billboard.

« J'écris toujours beaucoup dans ma chambre et je ne pense pas que cette façon de faire va changer. J'espère que le fait d'écrire des chansons sera toujours pour moi un outil pour gérer mes sentiments », a ajouté la jeune auteure-compositrice-interprète américaine, récemment élue Femme de l'année 2022 selon Billboard.

Olivia Rodrigo s’apprête par ailleurs à présenter une première tournée mondiale qui débutera le 2 avril à San Francisco, en Californie. La chanteuse de 19 ans fera aussi bientôt l’objet du documentaire Driving Home 2 U (A Sour Film) qui sera disponible sur la plateforme Disney+ dès le 25 mars.

Lancé en mai 2021, le premier album d’Olivia Rodrigo a permis à celle-ci de décrocher sept nominations aux prochains Grammy Awards. Rappelons que Sour s’est hissé au numéro 1 des ventes aux États-Unis grâce à ses succès comme Good 4 U, Deja Vu et Drivers License.