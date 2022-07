OSHEAGA : 15 spectacles à ne pas manquer pour le 15e anniversaire

L’attente tire à sa fin : c’est dans deux semaines que débute l’édition 2022 du festival OSHEAGA Musique et Arts qui aura lieu du vendredi 29 au dimanche 31 juillet au parc Jean-Drapeau de Montréal!

Présenté par Bell, OSHEAGA aura comme têtes d’affiche cette année Arcade Fire, Dua Lipa et Future. Au total, c’est près d’une centaine d’artistes et de groupes qui participeront à l’événement, ceux-ci provenant des univers du rock, de la pop et du hip-hop.

Pour découvrir la programmation complète d’OSHEAGA et l’horaire détaillé des spectacles, vous n’avez qu’à cliquer ici.

D’ici à ce que soit donné le coup d’envoi de l’édition 15e anniversaire d’OSHEAGA, voici 15 spectacles à ne pas manquer, sur l’une des six scènes du festival!

Arcade Fire (vendredi 29 juillet)

Charli XCX (vendredi 29 juillet)

Tones and I (vendredi 29 juillet)

The Kid LAROI (vendredi 29 juillet)

Kygo (vendredi 29 juillet)

Les Louanges (vendredi 29 juillet)

Future (samedi 30 juillet)

Arkells (samedi 30 juillet)

Tove Lo (samedi 30 juillet)

Faouzia (samedi 30 juillet)

Burna Boy (samedi 30 juillet)

Dua Lipa (dimanche 31 juillet)

Glass Animals (dimanche 31 juillet)

Machine Gun Kelly (dimanche 31 juillet)

Saint JHN (dimanche 31 juillet)