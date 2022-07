OSHEAGA au palmarès des 50 meilleurs festivals du monde

Le festival OSHEAGA Musique et Arts de Montréal a été élu l'un des 50 meilleurs festivals de musique au monde en 2022 selon le prestigieux magazine américain Billboard!

Occupant la 22e position de ce palmarès basé sur « l'influence au sein de l'écosystème de la musique live et de la communauté musicale et culturelle », OSHEAGA est le seul festival canadien à figurer dans ce classement établi par Billboard. Le festival Coachella en Californie se classe au numéro 1, suivi de Glastonbury au Royaume-Uni.

« Une grande partie de ce qui rend un festival génial est totalement subjectif, mais la plupart des fans qui assistent à ce type d’événements voient une partie de leur vie marquée par l'expérience. OSHEAGA a une identité distinctement canadienne-française mais le festival indépendant le plus important et le plus ancien du Canada a tendance à avoir un attrait plus large avec des artistes principalement anglophones », a déclaré le magazine dans son analyse.

L’édition 15e anniversaire d’OSHEAGA se tiendra du vendredi 29 au dimanche 31 juillet au parc Jean-Drapeau de Montréal. Présenté par Bell, l’événement aura comme têtes d’affiche Dua Lipa, Arcade Fire (qui remplace les Foo Fighters suite au décès de Taylor Hawkins) et Future (qui prend la place laissée vacante cette semaine par A$AP Rocky).

Rappelons qu’OSHEAGA avait dû être annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, pour être remplacée par Les Retrouvailles OSHEAGA présentées l’automne dernier.