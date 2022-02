OSHEAGA dévoile sa programmation 2022

Le festival OSHEAGA Musique et Arts a dévoilé mercredi matin la programmation complète de son édition 2022 qui aura lieu du 29 au 31 juillet au parc Jean-Drapeau de Montréal! Tel qu’annoncé au cours des derniers mois, OSHEAGA présenté par Bell aura comme têtes d’affiche cette année les Foo Fighters, Dua Lipa et A$AP Rocky.

Les passes quotidiennes seront mises en vente ce vendredi 25 février dès midi sur le site web d’OSHEAGA mais une prévente exclusive aura lieu sur l’application iHeartRadio ce jeudi 24 février, de 10 h à 22 h. Le lien pour cette prévente sera accessible sur la page Facebook d’iHeartRadio et via l’infolettre.

Près d’une centaine d’artistes et de groupes participeront à l’édition 15e anniversaire d’OSHEAGA, ceux-ci provenant des univers du rock, de la pop et du hip-hop. Parmi eux, les Foo Fighters monteront sur scène le vendredi 29 juillet, A$AP Rocky le samedi 30 juillet et Dua Lipa le dimanche 31 juillet.

On note aussi la présence de Machine Gun Kelly, Kygo, The Kid LAROI, Charli XCX, Tinashe, ainsi que les Québécois Safia Nolin, Sophia Bel, Les Louanges et Geoffroy.

Rappelons que les Foo Fighters, Post Malone et Cardi B devaient être les têtes d’affiche de la 15e édition d'OSHEAGA, du 30 juillet au 1er août 2021. Celle-ci avait toutefois dû être reportée en raison de la pandémie, pour être remplacée cet automne par Les Retrouvailles Osheaga.