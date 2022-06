OSHEAGA : Future remplace A$AP Rocky comme tête d’affiche

Après avoir dû remplacer les Foo Fighters par Arcade Fire suite au décès de Taylor Hawkins, voilà que le festival OSHEAGA Musique et Arts doit de nouveau modifier sa programmation suite au « désistement » d’une autre des têtes d’affiche de son édition 2022. Cette fois, il s’agit d’A$AP Rocky qui laisse sa place à Future

Quelques mois après avoir lancé son album I Never Liked You en avril, Future montera sur la scène d’OSHEAGA le samedi 30 juillet prochain. Il s'agira d'un retour pour le rappeur de 38 ans qui avait brièvement participé au festival en 2016.

Bien que les organisateurs d’OSHEAGA n'aient pas précisé la raison officielle de l'annulation du spectacle d'A$AP Rocky, on peut facilement se douter que celle-ci a été prise dans la foulée de deux affaires criminelles impliquant le rappeur américain de 33 ans.

Reconnu coupable d'agression en Suède en 2019, A$AP Rocky ne serait en effet pas « admissible à obtenir un permis de séjour temporaire au pays sans être réputé réhabilité », selon Immigration et citoyenneté Canada qui précise toutefois ne pas commenter les cas précis.

Comme si ça ne suffisait pas, le conjoint de Rihanna se trouve actuellement en liberté sous conditions après avoir été arrêté à Los Angeles, le 20 avril dernier, soupçonné d'agression avec une arme mortelle survenue lors d’une fusillade. Malgré tout, A$AP Rocky est actuellement en tournée à l'étranger avec les Red Hot Chili Peppers.

Rappelons que l’édition 15e anniversaire d’OSHEAGA aura lieu du vendredi 29 au dimanche 31 juillet au parc Jean-Drapeau de Montréal. Présenté par Bell, l’événement aura aussi comme têtes d’affiche Arcade Fire et Dua Lipa.