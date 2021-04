P!nk annonce la sortie d'une nouvelle chanson, d'un album et d'un film

P!nk a surpris ses fans, en fin de matinée jeudi, en annonçant la sortie d’une nouvelle chanson, d’un nouvel album et d’un film!

Ce déluge de bonnes nouvelles débutera par le lancement de la chanson All I Know So Far, le vendredi 7 mai. Écrite par P!nk, Benj Pasek & Justin Paul, cette pièce figurera sur l’album All I Know So Far : Setlist qui paraîtra le 21 mai prochain.

En plus de la chanson-titre, ce disque comprendra des enregistrements live issus de la tournée internationale Beautiful Trauma qui s’est arrêtée deux soirs à Montréal, en mai 2019. On y retrouvera aussi la pièce Cover Me in Sunshine interprétée en duo par P!nk et sa fille Willow, ainsi que le vibrant discours d’acceptation de soi qu’a livré la star en recevant le MTV Video Vanguard Award en 2017.

P!nk proposera aussi une édition limitée de l’album All I Know So Far : Setlist. Ce coffret contiendra un livret de 80 pages de photos inédites de la tournée Beautiful Trauma, captées par le réputé photographe Andrew Macpherson.

La chanteuse américaine de 41 ans lancera par ailleurs le 21 mai prochain son film P!NK : All I Know So Far qui nous offrira un accès privilégié aux coulisses de sa tournée Beautiful Trauma.

En plus de son duo avec sa fille, P!nk nous a offert au cours des derniers mois deux autres collaborations marquantes, soit One Too Many avec Keith Urban et Anywhere Away From Here avec Rag’n’Bone.