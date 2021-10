P!nk décroche un nouveau record à l’international

La popularité de P!nk dépasse largement les frontières de son pays d’origine! La chanteuse américaine de 42 ans vient en effet de décrocher le titre de l’interprète féminine dont les chansons ont été les plus diffusées dans les radios du Royaume-Uni, et ce, depuis le début du 21e siècle!

Selon les données compilées par la firme PPL, P!nk devance ainsi Madonna en seconde place, elle-même suivie de Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Adele, Beyoncé, Kylie Minogue, Little Mix et Whitney Houston.

D’une façon plus générale, on peut également constater que les Britanniques adorent les chanteuses américaines puisque celles-ci occupent pas moins de six places de ce top 10. Seules Adele (au numéro 6) et Little Mix (en 9e position) sont originaires d’Angleterre.

Au cours de la dernière année, P!nk s’est hissée au sommet des palmarès grâce à sa chanson All I Know So Far. La chanteuse a aussi lancé son film P!NK : All I Know So Far et son album All I Know So Far : Setlist, en plus de se voir décerner l’ICON Award à la plus récente cérémonie des Billboard Music Awards.