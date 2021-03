P!nk nous dévoilera ses secrets de tournée dans un nouveau film

P!nk a annoncé que son film P!NK : All I Know So Far sera présenté dès le 21 mai sur le service Prime Video d’Amazon. Réalisé par Michael Gracey, ce nouveau documentaire nous permettra de suivre l’interprète de What About Us dans les coulisses de sa tournée mondiale Beautiful Trauma qui s’est arrêtée deux soirs à Montréal, en mai 2019.

P!NK : All I Know So Far nous fera à la fois découvrir les talents de P!nk sur scène mais aussi sa vie en coulisses et son rôle de mère et d’épouse au quotidien. Les téléspectateurs auront aussi droit à des images inédites filmées en tournée, des entrevues et des extraits de spectacles.

« Ce film met en vedette les enfants les plus mignons, créés par moi! Mais j’y figure aussi. Sautez dans l’autobus de tournée et venez voir comment ça se passe pour vrai! », a lancé avec humour la chanteuse américaine de 41 ans, jeudi, sur les réseaux sociaux.

Au cours des derniers mois, P!nk nous a offert deux collaborations marquantes : One Too Many avec Keith Urban et Cover Me in Sunshine interprétée en duo avec sa fille Willow.